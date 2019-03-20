شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفوز ودياً على الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق عجمان على فريق الفجيرة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول على ملعب الفجيرة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري29 الجاري والذي يستهله الفجيرة بلقاء العين ضمن الجولة ال18 فيما يستقبل عجمان بني ياس.

سجل السنغالي ميامي تيام هدف المباراة الوحيد ، ومن المنتظر أن يؤدي الفجيرة تجربة إضافية قبل الانخراط في الدوري.

يذكر ان عجمان يحتل المركز الثامن في ترتيب أندية دوري الخليج العربي برصيد 23 نقطة فيما يقبع الفجيرة في المركز الثاني عشر ب13 نقطة.

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