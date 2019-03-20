هوير: تعاون أبوظبي مع الاتحادات الرياضية أهم الدروس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب بول إريك هوير رئيس الاتحاد الدولي لتنس الريشة عن سعادته بوجوده في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، على هامش إقامة فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الأولمبياد الخاص الدولي.

وقال: تنظيم أبوظبي غاية في الإبهار والروعة، وتضمنت المنافسات عدداً كبيراً من المباريات، تحدثت إلى ممثلين من اللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» الذين أكدوا أن وفوداً من المسؤولين الرياضيين في برلين الألمانية المستضيفة للنسخة المقبلة اطلعوا على الكثير من الأمور من جانب التنظيم الإماراتي للاستفادة منه قبل البدء في إجراءات التحضير لاحتضان الحدث في 2023.

وأشار هوير إلى أن أهم الدروس المستفادة من التنظيم الإماراتي يتمثل في التعاون المثمر بين اللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية أبوظبي والاتحادات الرياضية الوطنية والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب المندرجة ضمن المنافسات، لافتاً إلى أن التعاون مع الاتحاد الدولي لتنس الريشة كان مثمراً على صعيد تطور الكوادر التحكيمية للوصول إلى المستويات العالمية وإدارة البطولة وفق معايير دولية.

وأضاف: «الاتحاد الدولي للعبة لم يتوان عن دعم الأولمبياد الخاص بالحكام الدوليين وأبرز اللاعبين.