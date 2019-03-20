نهيان بن مبارك يتفقد مرافق وخدمات الأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وتفقد فعاليات الأولمبياد الخاص، بحضور محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وقام الشيخ نهيان بن مبارك بجولة واسعة في صالات أرض المعارض التي احتضنت عدداً من الرياضات المختلفة، والأجنحة، حيث أرتدى زي المتطوعين، في تأكيد على الرسالة السامية التي يقدمها المتطوعين في خدمة الأولمبياد الخاص، والمجتمع بشكل عام، وحرص الشيخ نهيان بن مبارك على زيارة المركز الطبي والعيادات التي تقام على هامش الأولمبياد الخاص، والتقى ببعض وفود الدول المشاركة، وتعرف إلى أفسام المركز الطبي الذي يضم أفساماً مختلفة تتعلق بالصحة، وتعرف من الأطباء إلى ما يقدمه المركز الطبي من خدمات للزائرين من المشاركين، وغيرها.

كما حرص وزير التسامح على تفقد ساحة «أدنيك» وتعرف إلى القسم الخاص بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، والتي تقوم بمهام الغزل والنسيج وصناعة حقائب الأولمبياد، كما تفقد العديد من الصالات. وشهد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، منافسات كرة القدم والتنس الأرضي والبولينج ضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019".

والتقى عدداً من أصحاب الهمم المشاركين في الحدث قبل أن يقوم بجولة تفقد خلالها الملاعب والصالات المستضيفة للمنافسات، وثمن الجهود التنظيمية الكبيرة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي، مشيداً بالروح العالية للمتنافسين والعمل الكبير الذي يقوم به المتطوعين.

وأشار إلى أن البطولة حققت نجاحاً باهراً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتكاتف جهود جميع الأطراف المعنية والمنظمة للحدث، مبيناً أن الإمارات تزخر ببنية تحتية رياضية قادرة على استضافة كبريات البطولات العالمية في مختلف الرياضات.

ورافقه خلال جولته عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.