شكرا لقرائتكم خبر عن «كاس» تغلق التحقيق في مخالفة باريس سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» حداً لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن مخالفة محتملة لباريس سان جرمان لقواعد اللعب المالي النظيف،وأعلنت أن التحقيق أغلق في يونيو/‏ حزيران 2018، وأن الاستنتاجات التي توصل إليها كانت نهائية.

وكان الإجراء مدفوعا بالإنفاق الكبير للنادي عندما ضم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو بصفقة قدرها 180 مليونا.

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