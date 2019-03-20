مضمار جبل علي يودع الموسم بمهرجان «زعبيل 2» الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يختتم مضمار جبل علي موسمه بعد غد الجمعة بسباق (زعبيل 2) الذي يتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، عدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، ويعد هذا السباق الحادي عشر والأخير لسباقات الموسم السابع والعشرين على أرض المضمار الأصفر، وعقدت اللجنة المنظمة للسباقات مؤتمراً صحفياً ظهر أمس الثلاثاء بقاعة كريستال بفندق حياة ريجنسي دبي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثل إسطبلات ومزارع شادويل، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وممثلي الشركات الراعية للسباق، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباقات بالمضمار الأصفر.

أعلنت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي عن ختام الموسم بسباق (زعبيل 2) الذي سيقام نهار بعد غد الجمعة حيث تم الإعلان عن الشركات الراعية للسباق، ورصدت مزارع وإسطبلات شادويل الراعية لأشواط سباق (زعبيل 2) جوائز للأشواط السبعة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليون درهم، منها 80 ألف درهم للشوط الأول برعاية شركة الساحل للمقاولات، و95 ألف درهم للشوط الثاني برعاية خدمات النقل المدرسي، و120 ألف درهم للشوط الثالث برعاية مجموعة شركات بيم، وبلغت قيمة جوائز الشوط الرابع الرئيسي (بطولة جبل علي كلاسيك) 300 ألف درهم برعاية شادويل، و125 ألف درهم خصصت للشوط الخامس برعاية بنك دبي التجاري، و250 ألف درهم خصصت للشوط السادس برعاية ديرنزتاون أستد، أما شوط الختام فبلغت قيمة جوائزه المالية 95 ألف درهم برعاية مضمار روما كابانيللي - إيطاليا، هذا بالإضافة إلى مبلغ 7 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً، برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم في كل شوط تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة.

وقال المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي: يسعدني أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر، والذي يدفعنا دائماً لتقديم كل وسائل الدعم لرواد المضمار، من جماهير غفيرة إلى الملاك والمدربين والفرسان، كما تم تكليفنا من سموه للاهتمام الكامل بشركائنا الرعاة الرئيسيين للسباقات باعتبارهم الداعم الأكبر للمضمار العائلي.

وأضاف: يسرني أن أرحب بجميع الحضور، وتتقدم إدارة المضمار بخالص الشكر والتقدير للدور الرائد الذي يقوم به شركاؤنا رعاة السباقات، وعلى رأسهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والذي ترعى إسطبلات سموه يوم الجمعة القادم جميع أشواط السباق الختامي.

ومضى يقول: كما لا يفوتني أن أنوه بالدور الفعال الذي يؤديه ميرزا الصايغ الذي تواصل معنا ونقل أفكار ودعم سموه بكل أمانة ومصداقية، مما أثمر عن الكثير من الفوائد لكلا الطرفين، ونحن بدورنا نعلن وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أن مضمار جبل علي سيواصل دعمه وتواجده كراع رئيسي بسباق (نيوبري) بالمملكة المتحدة، والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في يوليو المقبل.

وكشف الحلواني: أن يوم الجمعة القادم سينضم إلينا مضمار كابانيللي - روما، والذي أقمنا معه توأمة منذ خمسة عشر عاماً، مضمار جبل علي يتشرف بمشاركة شادويل، وبدعم العديد من الشركات الوطنية الكبري في دبي بمضمار كابانيللي - روما، نشكر الدعم الكبير من جميع الرعاة لمشروع التوأمة بين مضمار جبل علي ومضمار كابانيللي العريق، تلك التوأمة التي كانت إحدى بوابات انطلاق مضمار جبل علي إلى العالمية، كما كانت النواة لإقامة سباق الخيول العربية سنوياً تحت اسم يوم دبي.

وقدم الحلواني الشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل، على حضورهم الدائم ودعمهم المستمر للمضمار الأصفر، ووسائل الإعلام على التغطية المميزة لسباقات المضمار العائلي، والذين كان لهم دورهم المقدر في الوصول برسالة المضمار إلى حيث ينبغي لها أن تصل، كما شكر الحلواني كل من أسهم مع إدارة المضمار في إنجاح هذا الموسم من اللجان الإدارية والفنية وأعضاء اللجنة المنظمة للسباقات، وجميع العاملين في مركز معلومات دبي لسباق الخيل، على جهودهم من أجل تسهيل تنقل ودخول الجماهير الكبيرة لمضمارهم المفضل.

وفى الختام شكر الحلواني الجماهير الوفية على مواقفها الداعمة وحضورها الذي كان سبباً رئيسياً في نجاح الموسم بالمضمار العائلي، وقال: نشكرهم على تفاعلهم معنا خلال مسيرة المضمار، ونعلن أنه احتفالاً بالحضور المكثف لهذه الجماهير، سيتم توزيع 18 ألف هدية عند بوابات الدخول لجميع القادمين إلى المضمار العائلي، ومن هنا ندعو الجميع للحضور مبكراً إلى المضمار للاستمتاع بفقرات المهرجان الختامي لهذا الموسم.

الصايغ: إسطبلات حمدان بن راشد حاضرة في الموسم الجديد

تقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثل إسطبلات ومزارع شادويل بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على النجاح الكبير الذي حققه موسم السباقات السابع والعشرين بمضمار جبل علي.

وقال: بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتقديرا من سموه للجهود الخيرة التي يبذلها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، من أجل تطوير مسيرة هذا الصرح العملاق، فإن الدعم الذي تقدمه إسطبلات ومزارع سموه ممثلة فى رعاية إسطبلات شادويل سيتواصل فى الموسم المقبل وذلك بالتنسيق مع ادارة المضمار فضلاً عن التعاون بين الطرفين فى السباقات العالمية سواء بمضمار كابانيللي - روما في إبريل ومايو المقبلين، وفى مضمار نيوبري فى يوليو المقبل.

وأضاف: أن دعم سموه المباشر يتجلى في برامج الرعاية السنوية للسباقات في مختلف المضامير، لاسيما مضمار جبل علي الذي يعتبر شريكا لإسطبلات شادويل محليا وعالميا، إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون وشادويل فارم في إيرلندا وأمريكا، مستمرة في الرعاية الموسم المقبل في مضمار جبل علي، على إدارة المضمار أن تطرح برنامجها للموسم المقبل، ونحن سنوافق عليه وستكون شادويل بأفرعها حاضرة في الموسم القادم هنا في جبل علي، وفي مضامير أخرى كلما سنحت لها الفرصة، كما أن سباقات يوم شادويل ستستمر في كل من العين والشارقة وأبوظبي.

وفي ختام كلمته أشار ميرزا الصايغ لاكتمال استعدادات دبي لاستقبال كأس دبي العالمي، متمنيا لأصحاب السمو الشيوخ الفوز والرفعة للبلاد.

وتوجه الصايغ بالشكر إلى إدارة المضمار على حسن التنظيم وعلى التسهيلات الرائعة المقدمة للشركات الراعية والى شركاء شادويل من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقدم الشكر إلى المدربين والفرسان، وشكر الصايغ الجماهير على مساندتها للسباقات، ومندوبي الصحافة والإعلام على مواكبتهم للأحداث ونقلها بصورة مرضية للغاية.

الرعاة يشكرون أحمد بن راشد

وجه ممثلو الشركات الراعية لسباق مسك الختام في مضمار جبل علي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الاب الروحي لمضمار جبل علي العائلي واللجنة المنظمة للسباقات على إتاحة الفرصة لهم للتواجد في سباقات المضمار الأصفر على مدار الموسم الحالي والمواسم السابقة وأعلنت جميع الشركات التي شاركت في رعاية سباقات المضمار الأصفر في جميع سباقات الموسم الحالي عن جاهزيتها للتواجد في رعاية أشواط الموسم القادم من الآن وعلى أهبة الاستعداد للمساهمة في نجاحات سباقات جبل علي وعلى رأسها مزارع واسطبلات شادويل وديرنزتاون وطيران الإمارات والشعفار للاستثمار وخدمات النقل المدرسي والجامعات التي شاركت في الرعاية والشركة العربية الاسكندنافية للتأمين وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإمارات الوطني ومجموعة شركات بيم ومضمار كابانيللي ومضمار نيوبري ومضمار رويال اسكوت وأشاد الرعاة بالتغطية الإعلامية المميزة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها المضمار العائلي والتي كان لها أثر إيجابي في نجاح السباقات.

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ياسر مبروك: منافسات قوية ومثيرة في ختام الموسم

تقدم ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل في المؤتمر الخاص بالسباق الختامي للموسم السابع والعشرين لمضمار جبل علي، بالتهنئة للنجاحات التى حققها المضمار الأصفر خلال هذا الموسم، وقال: إن الموسم الحالي بجبل علي كان استثنائيا وشهد مشاركة 923 خيلاً في منافساته، وشهد الموسم ثلاث بطولات رئيسية أقيمت على أرضه.

وقدم مبروك شرحاً وافياً عن سباق (زعبيل 2) وفصل أشواطه السبعة ونوعها ومسافاتها، وعدد الخيول المشاركة فى كل شوط منها، وقال مبروك إن السباق الختامي للموسم ايضا سيشهد منافسات قوية من خلال الاشواط السبعة بالمضمار الأصفر، ومن بينها الشوط الرابع الرئيسي فى الحفل الختامي، نسبة لمشاركة نخبة من أقوى الخيول المميزة، مبينا أن 85 خيلا من أقوى الخيول المعروفة تأكد مشاركتها وستتنافس على جوائز مالية بلغت قيمتها الاجمالية مليوناً وخمسة وستين ألف درهم، بالاضافة إلى جائزة بطولة الملاك التي يتصدرها محمد خليفة البسطي، وبطولة المدربين يتصدرها سانديب جاداف، أما بطولة الفرسان فيتصدرها كل من ريتشارد مولن وأنطونيو فريزو وريستون فرنش.

فعاليات وعروض فنية

أعدت اللجنة المنظمة للسباق الختامي، مهرجاناً وعروضاً فنياً لجماهير وعشاق المضمار العائلي، ومنها العروض الفنية الشيقة والاستعراضات المبهرة التي ستقدمها مجموعة من الفرق الفنية والموسيقى العسكرية، بمشاركة فرق فنية منوعة ستقدم عروضها الساحرة ومجموعة القفز بالمظلات، كما ستتواصل الفعاليات الفنية فى المسرح الخلفي حتي نهاية المهرجان، كما أن إدارة مضمار جبل علي وبالتعاون مع الشركات الراعية والمساندة ستقدم آلاف الهدايا للجماهير فى بوابات الدخول، فضلاً عن السحوبات على الأجهزة الالكترونية والكهربائية والسحوبات النقدية.

جوائز قيّمة للجمهور

رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي، جوائز عينية قيّمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وبين الأشواط وفي نهاية السباق، بواسطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.