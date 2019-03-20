ذيبان المهيري: أصحاب الهمم يحصدون الثمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد ذيبان المهيري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم بروعة التنظيم الإماراتي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مؤكداً صعوبة تكرار التنظيم الإماراتي المبهر خلال النسخ المقبلة. وأضاف: أصحاب الهمم إلى القمة باهتمام غير مسبوق من القيادة الرشيدة، وكانت مشاركة الأولمبياد الخاص سابقاً في 10 لعبات أو أكثر، والآن اختلفت الأمور بفضل الرعاية الكريمة بالمشاركة في 24 لعبة. وأوضح المهيري أن الإرث التي ستتركه البطولة سيقطف ثماره أصحاب الهمم على مدار أعوام عديدة، لافتاً إلى أن التنوع في رياضات أصحاب الهمم بين رياضيي البارالمبية والسمعية والبصرية والأولمبياد الخاص يمنح ثقلاً لهم في المجتمع ويسهم في دمجهم وتأصيل مبادئ الإرادة والعزيمة التي يتمتعون بها.

وقال: ما ستثمر عنه البطولة من مكاسب لأصحاب الهمم بشكل عام ليس بالقليل، خاصة بعد استضافة الدولة للألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص على مدار عام واحد، وذلك لأول مرة في التاريخ، كما أن للمكاسب أبعاداً أخرى من جهة زيادة الوعي المجتمعي برياضيي الأولمبياد الخاص وتجسيد نجاحهم في نشاط رياضي.