رونالدو يشارك في مباراتي أوكرانيا وصربيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب البرتغالي الذي غاب عنه طوال تسعة أشهر، قبل العودة إليه عشية انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

واستدعي ابن ال34 عاما من قبل مدرب المنتخب فرناندو سانتوس لخوض المباراتين المقررتين في لشبونة ضمن منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس أوروبا 2020 ضد أوكرانيا الجمعة ثم صربيا الاثنين.

وغاب رونالدو في الأشهر التسعة الأخيرة عن ست مباريات لمنتخب بلاده منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي، وذلك لتسهيل تأقلمه مع ناديه الجديد يوفنتوس بعد انتقاله إليه من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو في صيف عام 2018.

وفي غيابه، حل رفاق رونالدو على رأس مجموعتهم في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وبولندا، فتأهلوا إلى «دور الأربعة» المقرر بين 5 و9 يونيو المقبل في بورتو وجيمارايش في البرتغال.

وتستقبل البرتغال سويسرا في أول نصف نهائي، فيما تلعب هولندا مع انجلترا في الثاني.