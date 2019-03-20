100 مشارك في الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك أكثر من 100 مدرب من مدربي المراحل السنية بأندية دبي في الملتقى السنوي للمدربين، الذي ينظمه «مجلس دبي الرياضي» للعام السادس على التوالي تحت إشراف الخبراء والمديرين الفنيين لأكاديميات كرة القدم بالدولة، وتقام فعاليات الملتقى في «نادي شباب الأهلي دبي» بملاعب الممزر، ويختتم اليوم.

وتم، خلال الملتقى، تنظيم 3 دورات تدريبية أقيمت على مدار أربعة أيام، وتضمنت إقامة محاضرات وورش عمل نظرية وعملية في موضوعات مختلفة، وخصصت الدورة الأولى لمدربي المراحل العمرية لفئة 13 إلى 18 سنة، كما خصصت الدورة الثانية لمدربي المراحل العمرية لفئة 6 إلى 12 سنة، وتم تخصيص الدورة الثالثة لمدربي حراس المرمى، وشهد الملتقى حضور مدربي مختلف أكاديميات كرة القدم بدبي.

وحاضر في الملتقى الخبير الكروي برنارد شوم المدير الفني لنادي عجمان، والمحاضر الدولي السابق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكايو زاناردي المدير الفني لأكاديمية النصر، ومساعده الكرواتي أوجو كلينجر، وجان فان وينكل المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي دبي لكرة القدم، وفيليبو تاردوشي ممثل شركة واي سكاوت الدولية للتحليل الكروي، وريج ميشال المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، وعبدالناصر ميدوني المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، وسيف روند المدير الفني لأكاديمية الإمارات لكرة القدم، كما قام بتقديم ورش عمل حراس المرمى؛ وهم: زكريا أحمد المحاضر في الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، وناصر خميس مدرب حراس المنتخبات الوطنية والمحاضر السابق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وخميس سالم مشرف حراس المرمى في نادي النصر الرياضي.