أحمد بن صقر: الإمارات جسدت معاني الوفاء وألهمت العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي البيتي

قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي الإمارات إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو أولياء العهود، حفل افتتاح الأولمبياد الخاص، دليل على الاهتمام الكبير بالحدث وبأصحاب الهمم الذين يعتبرون أبناءنا وأشقاءنا، وهو تجسيد لمدى التقدير الذي تجده هذه الفئة في دولة الإمارات.

وقال: «حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن أصحاب الهمم وكلماته في حفل الافتتاح محفزة ومشجعة لهم وهي كلمات نابعة من القلب».

وأضاف: «إن دولة الإمارات، كانت سباقة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع وهم شركاء في مسيرة البناء والتطور الذي شهدته وتشهده دولتنا، ولا شك في أن استضافة هذا الحدث العالمي الكبير هو استكمال للدور الذي تقوم به دولتنا في إطار عملية الدمج، ومنح أصحاب الهمم ما يستحقونه من اهتمام وتقدير، وهو رسالة أيضاً من بلد التسامح الذي يعزز قيم المحبة واحترام الإنسان والمساواة بين الجميع».

ومضى يقول: «إن وجود أكثر من سبعة آلاف رياضي من أصحاب الهمم بدار زايد والحفاوة والترحاب والاحتفاء الذي قوبلوا به، يعبر عن مشاعر نبيلة تجاههم، وكل إماراتي فخور باستضافة دولتنا لهذا الحدث العالمي الكبير، بل كل محب لهذه الفئة وكل مؤمن بقيم العدل والمساواة بين أفراد المجتمع والمحبة، ونتابع بإعجاب بالغ عبارات الثناء والإشادة من كل الوفود بما وجدوه في الإمارات، وبحديثهم عن المنشآت والبنية التحتية التي ساعدت على الاستضافة وسهلت مهمة استيعاب كل هذه الأعداد، هناك ما يزيد على سبعة آلاف شخص ووفود أكثر من 190دولة وحوالي 24لعبة، وكل هذه الأعداد استوعبتهم ملاعبنا ومنشآتنا، وأعتقد أن الملاعب والمنشآت الرياضية، أكدت من جانب آخر بعد نظر القيادة الرشيدة، فوجود هذه البنية، يجعل دولتنا مؤهلة لاستضافة أهم وأكبر الأحداث على مستوى العالم، فليس من قبيل الصدفة أن نستضيف بطولات الفورمولا والتنس وأمم آسيا وقبلها كأس العالم للأندية، والآن الأولمبياد بكل هذه الاحترافية والأريحية والسهولة، فكل هذا يعود إلى وجود منشآت وبنية تحتية وقدرات إدارية وإرادة أيضاً، والأولمبياد الخاص حدث كبير بما فيه من مشاركات وألعاب ووفود وحشود، وقد نجحت دولتنا بامتياز في استضافته، كما نجحت من قبل في استضافة أحداث أخرى، لكن هذا الحدث مختلف، لأنه ليس حدثاً رياضياً عادياً، بل هو أكثر من ذلك إنه حدث إنساني واجتماعي إلى جانب أنه رياضي».

وذكر الشيخ أحمد بن صقر، أن التجاوب الكبير مع الحدث والتعاطف مع الرياضيين من أصحاب الهمم طبيعي، ويعكس الوجه المشرف والجانب الإنساني للمواطن الإماراتي ولأبناء زايد، و امتدح اللجان العاملة والمتطوعين، وذكر أن الاحترافية العالية في التنظيم وانسياب العمل بأفضل صورة يعزز القدرات الإدارية والتنظيمية لأبناء الإمارات، ويعد شهادة أخرى في حقهم تضاف إلى شهادات التميز والإجادة التي حصلوا عليها في تنظيم فعاليات وبطولات سابقة، كما امتدح المنتخبات واللاعبين واللاعبات الذين مثلوا دولة الإمارات، وقال: «لقد رفعوا رؤوسنا وشرفونا، وعكسوا صورة مشرفة عن الدولة والرياضة فيها ورياضة أصحاب الهمم خاصة، بالرغم من أن هذا الحدث لا خاسر فيه ولا فائز، كون الجوانب الإنسانية والرسائل ذات القيمة الكبيرة فيه أهم من المكسب في الملعب».

ورأى الشيخ أحمد بن صقر، أن استضافة الأولمبياد، أضافت للإمارات، وجعلتها محط أنظار العالم، وقال: «هذا في حد ذاته مكسب كبير، وجانب آخر مهم في استضافة هذا الحدث، الآن كل العالم يتحدث عن دولتنا وعن هذه الاستضافة وعن الإلهام الذي تقدمه لأصحاب الهمم».

وقدم الشكر لأسر أصحاب الهمم الذين حضروا لدعم أبنائهم، وذكر أن وجودهم عزز البعد الإنساني والاجتماعي للحدث، واعتبر أن دعم الأسر مهم جداً لهذه الفئة، ويمنحها الثقة.