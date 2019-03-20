« إكسبو 2020» في فريق المتطوعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من المسؤولين في «إكسبو 2020 دبي»، مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)؛ للاطلاع على الأعمال التنظيمية واللوجستية والإدارية اليومية في فعاليات «الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019».

واطلع ريتا بينتيدو، نائب رئيس قسم الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، ومايكل جوانو، رئيس التدريب والمشاركة والاتصالات الداخلية، على أنشطة برنامج المراقبة الرسمي في مقر «أدنيك»، أول أمس، والتقوا بكبار المسؤولين في الألعاب العالمية، ومن ضمنهم أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

كما شهد، يوم أمس، حضور عدد من مسؤولي العمليات والموظفين المسؤولين عن التنظيم إلى «أدنيك»، ضمن التعاون المتواصل والوثيق بين الحدثين العالميين.

وكان 35 شخصاً من «عمليات إكسبو 2020» قد سجلوا في «برنامج التطوع» في الألعاب العالمية؛ بهدف اكتساب المزيد من الخبرات في مجال إدارة العمليات في حدث على مستوى هائل، ولتقديم خبرتهم في «إكسبو2020»؛ كي تكون تحت تصرف الأولمبياد الخاص، والتي تشمل إدارة الموقع وحلول البرامج.