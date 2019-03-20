شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: البطل لم ينسَ فضل أمه لحظة تتويجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابه في تويتر بارتباط البطل محمد جعرور بوالدته، وكيف تذكرها في لحظة تتويجه، فترك المنصة وذهب إليها ليقبلها ويهديها إنجازه، واللقطات تسجل هذه اللحظات التي جاءت في وقتها، لتواكب الاحتفال بعيد الأم الذي سيحين موعده غداً.

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