عصام مصالحة: الإمارات رائدة في تمكين أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان

ثمن الدكتور عصام مصالحة، سفير دولة فلسطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرات الدولة ودورها الرائد في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير بيئة رياضية نموذجية، وفق أعلى المعايير العالمية لدعمهم من أجل المشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته، مساء أمس، لبعثة فلسطين ل«لأولمبياد الخاص»، برفقة: المهندس جمال أبوبكر، رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، وحسن شعث، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني في دبي، والدكتور مهند خنفر رئيس الجالية الفلسطينية في الإمارات، وكانت الزيارة بهدف الاطمئنان على أعضاء البعثة ومتابعة مشاركتهم.

وأشاد مصالحة بمستوى تنظيم الدولة واستضافتها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، الذي يعد أكبر حدث إنساني ورياضي واجتماعي عالمي تستضيفه دولة الإمارات كأولى دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات الرائدة، وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، التي تهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمعات.وكان في استقبال الوفد: مروان وشاحي رئيس البعثة الفلسطينية وغسان قبها نائب رئيس البعثة،وتوجه وشاحي، بالشكر إلى السفير والوفد المرافق على اهتمامهم وزيارتهم للبعثة.