مسلم بن حم يشيد بدعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، مقر دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي في أرض المعارض، رافقه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن مسلم بن حم، والشيخ مبارك بن مسلم بن حم، وكان في استقبالهم سلطان محمد الظاهري مدير متطوعي المراسم.

وأشاد الشيخ مسلم بالدعم السخي والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة، والاهتمام المباشر بتنمية القطاع الرياضي والارتقاء به، مؤكداً أن الإمارات بقيادتها الرشيدة والنهج الإنساني الذي تسير عليه في تقديم الرعاية لعموم أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، تحقق الريادة والتميز، وتؤكد أن أرض زايد هي أرض مختلف الثقافات وموطن التسامح والسعادة.

وقال: نفخر باستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث كأول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات الرائدة وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.

وأضاف: يأتي تنظيم الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات، برعاية ودعم مباشرين من القيادة الرشيدة، إيماناً منها بأهمية توفير كل الوسائل التي تمكن أصحاب الهمم من المساهمة الفاعلة في مجتمعهم، حيث عملت مختلف الجهات بالدولة، بتوجيهات من القيادة، على توفير البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية الملائمة لهذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع.