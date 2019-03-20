شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بحمدة الحوسني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت البطلة حمدة الحوسني على اشادات كبيرة بعد فوزها بذهبية سباق 200متر بملعب نادي الضباط بدبي ضمن مسابقات الاولمبياد الخاص الذي تستضيفه الدولة. واعتبر ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات لاصحاب الهمم ورئيس اللجنة البارلمبية الاسيوية أن ام الالعاب أوفت بوعودها في الاولمبياد، لافتا إلى نجاح ابطالها في تحقيق انجازات كبيرة تضاف لسجلهم الحافل. وامتدح البطلة حمدة وقال انها حولت طاقتها الايجابية إلى نموذج مشرف لدولتها ولاسرتها وذكر انها تتمتع بهدوء كبير وقدرة على التعامل مع السباقات وتعرف كيف تحقق هدفها.
واشاد حمدان سعيد الزعابي لاعب نادي الوحدة ومنتخب السلة السابق بحمدة وبفريق العاب القوى ولاعبي الإمارات من اصحاب الهمم وتساءل: هل حدثت كل هذه النجاحات من دون تخطيط وهل كان المسؤولون يخططون لحصد كل هذا العدد الكبير من الميداليات؟ لن أصدق إذا قيل لي إننا لم نستهدف هذا العدد من الميداليات.
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