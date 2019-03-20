منتخب الخماسي يحصد الفضية.. و الطائرة إلى المباراة النهائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

توج منتخب الإرادة لكرة القدم الخماسية بالميدالية الفضية ضمن منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بعدما خسر في المباراة النهائية أمام شقيقه المصري بنتيجة 3-1، والتي جرت مساء أمس في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وشهد المباراة وتوج الفائزين محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، الذي قدم التهنئة إلى لاعبي المنتخبات الفائزة على المستوى الفني العالي المقدم على مدار منافسات البطولة.

وقال علي سالم المدير الإداري لمنتخب الإرادة لكرة القدم إن المنتخب المصري استحق الفوز بالميدالية الذهبية، بعد أن فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني بعد تكافؤ بين المنتخبين خلال الفترة الأولى. وأضاف: «نهنئ جميع المتوجين بميداليات ونتطلع إلى حصد الذهب في المباراة النهائية لكرة القدم 11 لاعباً، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع شقيقه العماني في الخامسة مساء اليوم في مباراة مرتقبة، وستشهد اهتماماً رسمياً على مستوى الحضور لدعم فرسان الإرادة».

كشف منتخب الإرادة الإماراتي عن مستويات رائعة في مختلف الألعاب الجماعية بالأولمبياد الخاص، وبعد نجاح منتخبات كرة السلة واليد وكرة القدم في المنافسة على الميداليات الملونة، تأهل أمس منتخب الكرة الطائرة إلى المباراة النهائية في المنافسات التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وفاز على الهند 2-0 أمس بعد أن أظهر منتخبنا مستوى مميزاً وأنهى شوطي المباراة لمصلحته، ليضرب موعداً لمقابلة الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة النهائية في العاشرة والنصف صباح اليوم.

وأكد صالح الظاهري مدرب منتخب الأولمبياد الخاص للكرة الطائرة أن المنتخب قدم مردوداً جيداً في دور نصف النهائي ويتطلع إلى حصد الميدالية الذهبية.

وقال: «التحضيرات للبطولة اتسمت بالجدية من الجميع، وتكللت الجهود بالأداء المميز الذي قدمه جميع العناصر أمام الهند أمس، وسبق وأن واجهنا صعوبات في مواجهتنا أمام الولايات المتحدة الأمريكية خلال منافسات البطولة، لكن الأمور تتحسن من مباراة لأخرى، ثقتي كبيرة في قدرة «الأبيض» على تحقيق الذهب.

بدوره أشار محمد البني قائد منتخب الكرة الطائرة الذي يشارك ضمن صفوفه منذ خمسة أعوام إلى أن استضافة الحدث على أرض الدولة زرع الثقة في نفوس اللاعبين وزاد الدافع لديهم لتقلد الذهب في مختلف الألعاب.

وأشاد مدربه الظاهري بالمستوى الذي قدمه البني في مباراة الهند أمس، لافتاً إلى أنه تحامل على الإرهاق بعد تعرضه لوعكة صحية قبل المباراة ب24 ساعة وعزيمته لم تفتر في الدفاع عن شعار الأبيض.

يذكر أن منتخب الأولمبياد الخاص للكرة الطائرة وقع ضمن منافسات المجموعة الثالثة، رفقة منتخبي الهند المشاركين معاً، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، انتزع منتخبنا الموحد للكرة الطائرة بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لمواجهة أوغندا صباح اليوم بعدما حقق فوزاً ثميناً على أذربيجان بنتيجة 2-1 أمس في دور نصف النهائي بعد مباراة ماراثونية قدم فيها الأبيض مستوى فنياً مميزاً وتحكماً في إيقاع المباراة، خاصة بعد أن أنهى الشوط الأول لمصلحته، وكانت الأمور تصب في مصلحته حتى الأمتار الأخيرة التي فرض فيها أذربيجان التعادل، ثم تقدم في النتيجة لينهي الشوط لمصلحته، وخاض المنتخبان شوطاً إضافياً لمدة 15 دقيقة نجح منتخب الإرادة في حسمه لمصلحته.

ويقود المنتخب المدرب عادل عتيق البلوشي، وأكد عبدالعزيز الظاهري أحد لاعبي منتخب الكرة الطائرة «الشركاء» أن مشاركته مع زملائه ضمن صفوف منتخب الإرادة تأتي في المقام الأول لتقديم الدعم وليس ترجيح كفة المنتخب، علماً أن كل العناصر المنضمة للمشاركة في الأولمبياد الخاص هم لاعبو الكرة الطائرة في الدولة، مشيراً إلى أن الرياضة هي الأساس في رسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم بتحقيق الإنجازات التي تعني لهم الكثير.

وكان منتخبنا قد قدم مستوى لافتاً على مدار منافسات البطولة، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة أمام أوغندا في المرحلة التمهيدية، فيما تفوق في 6 مباريات جمعته بمنتخبات صربيا وأذربيجان وإندونيسيا بواقع مباراتين أمام كل منتخب.