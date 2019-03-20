شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافي» ترعى الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت شركة مياه مسافي دعم الأنشطة والسباقات التي ينظمها اتحاد الدراجات في الموسم الرياضي 2019- 2020 وستكون مياه مسافي المياه الرسمية للمنتخبات الوطنية للدراجات بالإضافة الى انضمامها لرعاة طواف دبي النسائي الدولي الذي سينظمه اتحاد الدراجات في ديسمبر المقبل.

وتم توقيع اتفاقية الرعاية بين اتحاد الدراجات ممثلاً في نورة حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق وشركة مياه مسافي التي مثلها مدير التسويق أيرك تولدانو وذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة في دبي.

وأعرب أيرك تولدانو عن سعادته برعاية أنشطة اتحاد الدراجات ،وقدمت نورة الجسمي الشكر لشركة مياه مسافي على تعاونها المقدر ونقلت لإدارة الشركة تحيات وشكر مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامه أحمد الشعفار.

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