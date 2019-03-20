السناني: أصحاب الهمم قلوبهم نقية تفيض بالإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

تأهلت منتخباتنا الوطنية لكرة السلة إلى المباراة النهائية من الألعاب العالمية في فئتي الأولمبياد الخاص والموحد للرجال والسيدات؛ للمنافسة على حصد الميدالية الذهبية، وفاز منتخبنا الموحد على روسيا (29-16)، أمس، في الدور نصف النهائي، ليضرب موعداً لمواجهة بورتوريكو في المباراة النهائية في الثالثة والنصف عصر اليوم، ب«مركز أبوظبي الوطني للمعارض».

ويلاقي منتخبنا الموحد للسيدات نظيره فنلندا في الساعة 12:30 ظهر اليوم في المباراة النهائية؛ بعدما حقق فوزاً على شقيقه الجزائر (16-10)، أمس، كما خسر منتخب السيدات للأولمبياد الخاص أمام مصر (12-10)، ليواجه فرنسا في التاسعة والنصف صباح اليوم على المركز الثالث والبرونزية. ويذكر أن منتخب الرجال للأولمبياد الخاص لكرة السلة، قد تأهل مباشرة من المرحلة التمهيدية؛ لمواجهة إيطاليا في المباراة النهائية في ال11 صباح اليوم.

وقال إبراهيم عنبر السناني لاعب فرق العين والوحدة والوصل والنصر ومنتخبنا الوطني لكرة السلة الأسبق،: «إن أصحاب الهمم قلوبهم نقية وتنبع بالحب وتفيض بكل المعاني الإنسانية النبيلة والاحترام للبشر»، واصفاً التعامل معهم بالأمر الذي يضيف الكثير لشخصية أي شخص.

واعتزل السناني لعب كرة السلة في 2008؛ لتعرضه لسلسلة من الإصابات، التي حالت دون استمراره في الملاعب؛ ليتحول إلى لاعب حر، ويشارك حالياً ضمن منتخب الإرادة الموحد لكرة السلة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، المشارك في نهائي منافسات السلة، وسبق له الالتحاق بصفوف المنتخب في 3 استحقاقات سابقة بين الألعاب الإقليمية والعالمية.

وأشار نجم السلة السابق إلى أن تعامله مع أعضاء منتخب الإرادة، أكسبه العديد من المهارات، لافتاً إلى أن الإنصات للكلام هي السمة المميزة لأصحاب الهمم، وأنهم من المتلقيين الجيدين، ويحملون قلوباً نقياً، والأهم أنهم يحبون الخير لغيرهم، ويمثلون دافع ومصدر إلهام للبشر.

وأضاف: «بحكم قربي من أصحاب الهمم، شعرت بمقدار الحب في قلوبهم، ومنذ أن بدأت الالتحاق بالمنتخب قبل أربع سنوات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بلوس أنجلوس، وحققنا الميدالية الذهبية، وأنا أشعر بالسعادة للتواجد برفقتهم، وأحرص على قضاء أطول فترة زمنية؛ لأنني أشعر بالارتياح لروح الإصرار والحماس، التي استمدها منهم، وعلى اتصال دائم مع عدد من لاعبي كرة اليد والبوتشي وتنس الريشة وغيرهم».

وأشاد السناني بالنواحي التنظيمية الخاصة بالألعاب العالمية في أبوظبي، لافتاً إلى أن حفل افتتاح البطولة لم يشهد الأولمبياد الخاص مثيلاً له في التاريخ.

وكشف أن سر التحاقه بمنتخب الأولمبياد الخاص بعد تلقيه الدعوة قبل 4 أعوام؛ هو الحنين إلى اللعبة المفضلة التي درج على ممارستها في أكثر من نادٍ، وصولاً إلى تمثيل المنتخب الوطني الأول، معتبراً أن مشاركته ضمن منتخب الإرادة يعد واجباً وفرضاً وهو من باب رد الجميل لأصحاب الهمم، الذين دعموهم كلاعبين في الميدان ويستحقون من الجميع المساندة.

وأوضح السناني: إن المنتخب الموحد لكرة السلة تقلد الفضية في الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي خلال مارس/‏آذار من العام الماضي، مشيراً إلى أنه لا فائز ولا خاسر في منافسات الأولمبياد الخاص، والكل رابح بالمشاركة وإثراء هذه البطولات التي تحمل رسائل سامية.

واستعاد السناني مسيرة المنتخب الموحد في الألعاب العالمية الحالية وقال: لعبنا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو وروسيا، وبصدد خوض المباراة النهائية اليوم والمنافسة على الذهب.

وذكر السناني أن مشاركته مع المنتخب الوطني للشباب انطلقت في 1995، قبل الالتحاق بصفوف المنتخب الأول في 1998.

وتابع: «من أهم الأندية التي هيمنت على الألقاب في كرة السلة خلال نهاية تسعينات القرن الماضي ومستهل القرن الحالي، الوحدة الذي كان رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية بلاعبين في مختلف المراكز، وعلى درجة عالية من التميز على مدار تاريخ السلة الإماراتية، ومن الصعب تكرارها لفترات طويلة مقبلة، كانت صفوف العنابي تعج بالنجوم أبرزهم عبدالله إبراهيم؛ وحمدان سعيد؛ وعبيد مفتاح؛ ومحمد قاسم؛ وخضر عبد الله، ومدربهم المحنك عبدالحميد إبراهيم عميد المدربين في الإمارات وأتشرف أنني تعلمت منه الكثير من الخبرات، خاصة أنه واصل تدريبي وانتقلنا معاً إلى الوصل، ونجح في تطوير عقلية اللاعبين ومستواهم، وكان سبباً رئيسياً في ظفر «الفهود» بلقب الدوري، لاسيما أنها البطولة التي استعصت على الوصل في تلك الحقبة، وكان مسيطراً على غيره من الألقاب المحلية.