الزمالك المنتشي يواجه المقاولون الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلعب الزمالك، المنتشي بتأهل إفريقي إلى ربع نهائي الكونفيدرالية، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات مع المقاولون العرب، في آخر مباراة قبل فترة التوقف، لخوض منتخب الفراعنة مباريات دولية ضمن الاستعدادات لأمم إفريقيا.

ويسعى نادي القلعة البيضاء إلى توسيع الفارق الصداري أمام ملاحقه الأهلي، قبل لقاء القمة المرتقبة بينهما، في نهاية الشهر الجاري، بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويمتلك الزمالك 52 نقطة من 21 مباراة ويجلس على قمة الدوري المصري، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي حامل اللقب الذي فاز في آخر تسع مباريات، لكنه خاض 22 مباراة.