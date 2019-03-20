أمهات أبطال الهمم.. قصص تكتب بماء الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

الأم ركيزة الأسرة ومصدر السعادة وعماد كل بيت، أما أمهات ابطال اصحاب الهمم، فهن قصص تروى وحكايات تكتب بماء الذهب، عنوانها الأمومة.. البذل والعطاء والحب، ويظهر دور الأمهات مع أطفالهن من هذه الشريحة المهمة في المجتمع منذ الصغر، بالرعاية والتنشئة والدور المتعاظم من اجل دمج أطفالهن بالمجتمع، وخلال كفاحهن الطويل يستقي منهن الأبناء أساسيات ومبادئ السلوك، والتصرفات، والتعاملات على تنوعها، ويدرك الجميع أن هذه المهمة إذا لم تكن صعبة فهي ليست سهلة ولابد من عقل مفتوح وروح وثابة وتضحية ذات قيمة ومعنى كبيرين لتحقيق ما أنجزن مع أبطال أصحاب الهمم.

ظهرت من خلال فعاليات ومنافسات الأولمبياد الخاص الذي تحتضنه الإمارات هذه الأيام قصص ملهمة ومضيئة ترجمها حضور أبطال الهمم في المنافسات وعلى منصات التتويج وفي ساحات التطوع، عنوانها الأبرز، الحب المتناهي.

ترافق ابنها المصور في صالات «أدينك»

أم عبد الله: ابني يمثل الحب والفخر والسعادة





تحكى والدة عبدالله جمعة السويدي «20»عاماً المصور المتطوع من فئة أصحاب الهمم عن ابنها بفخر وسعادة وحب وتقول إن عبدالله الابن الأصغر من ضمن 11 من أبنائها وهو آخر العنقود والوحيد بين أبنائها وبناتها، لم تتعب في تربيته برغم إعاقته فهو منذ صغره ضاحك باسم يمر بينهم كالنسمة.

قالت والدة عبدالله: لم أبخل على ابني بأي شيء حرصت على إدخاله المدرسة مع أقرانه الأصحاء وحين فشلت التجربة سجلته في مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية والوضع في المؤسسة كان أفضل، ولكن لم يوضع في الهواية التي يحبها وهي التصوير، والآن يملك كاميرا صغيرة وأخرى كبيرة والأخيرة اشتراها خصيصا للأولمبياد الخاص.

يذكر أن والدة السويدي ترافقه طوال اليوم في صالات ألعاب مركز المعارض ولا تكل ولا تمل وتتركه ينطلق يصور وهي تظل جالسة في مقاعد الصالة. وأعربت أم عبدالله عن شكرها لقيادة المتطوعين في الأولمبياد الذين تقبلوا مشاركة ابنها بالرغم من حضوره للتسجيل في نفس يوم انطلاق الأولمبياد.

نجلها أحمد أهدى الإمارات ذهبية الجمباز

ناهد مدثر: كل صعب يهون في سبيل إسعاد ابني





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كشفت ناهد مدثر، والدة البطل أحمد طارق الذي أهدى الإمارات ذهبية الجمباز بأنها اعتذرت لجهة خارج الدولة، حيث كانت تعيش قبل سنوات بأن تكرم بجائزة الأم المثالية، مشيرة إلى أن أي أم لديها طفل من أصحاب الهمم تعي أنها تقوم بدورها الطبيعي كأم فيها غريزة الأمومة وليس فيه شيء خارق.

وقالت: لا أحب أن أكرم عن أمومتي وأسعى أن أكون أما تحتذى بها جميع الأمهات اللائي لديهن أطفال من شريحة أصحاب الهمم، وأستغرب جدا أن هناك أسراً يرفضون أبناءها من هذه الشريحة وهذا شيء محزن، فنحن نقبل الغرباء باختلافاتهم العرقية والدينية وغيرها فكيف نرفض أبناءنا وهناك تجارب في هذا الجانب يندى لها الجبين.

وذكرت ناهد أن أحمد لديه أخوان أحدهما أكبر منه: إبراهيم ويدرس إدارة أعمال في دبي والأصغر منه 15 سنة ويدرس في الصف الثامن ويلعب كرة القدم بنادي النصر دبي، وأكدت أنها تؤمن بدور الرياضة في مساعدة أصحاب الهمم، وكشفت أن ممارسة الرياضة غيرت حياة أحمد خلال 3 أشهر، وأوضحت أن أحمد احتفل بعيد ميلاده ال 19 أمس الأول وأنه يحتفل معها بعيد الأم ويهديها الهدايا والازهار.

واختتمت أم أحمد طارق حديثها بأنها تتمنى أن ترشح كسفيرة في الأمم المتحدة لأصحاب الهمم لخدمة هذه الشريحة المهمة والملهمة في كل أنحاء العالم.

والدة خلود الخالدي: هي مصدر سعادتنا





كشفت والدة خلود خالد الخالدي، لاعبة المنتخب السعودي لكرة السلة اعتزازها بقصة نجاح ابنتها بتحديها للإعاقة وقالت: نجحت بكل فخر في تربيتها، بعد أن تحملت المسؤولية بكل ثقة، من أجل تجاوز هذه الصعاب والعثرات، خصوصاً أن أصحاب الهمم بحاجة إلى الدعم والمؤازرة، والرياضة لعبت دوراً كبيراً في تكوين شخصيتها.

حرصت عائلة خلود خالد الخالدي، لاعبة منتخب السعودية لكرة السلة المشارك في الأولمبياد الخاص على دعم ابنتهم في الأولمبياد الخاص بالحضور معها في العاصمة أبوظبي.

وأشارت الوالدة إلى أن خلود صارت مصدرا أساسيا لإسعاد العائلة وأوضحت أنها ظلت ترافقها في كل السفريات، وفي التدريبات والبطولات المحلية والخارجية، مبينة أن خلود تعاني «متلازمة داون»، لكن ذلك لا يشكل لها إعاقة.

وعبرت والدة اللاعبة عن سعادتها وفخرها بما تقوم به ابنتها وقالت: ابنتي شهدت تحولا كبيرا في حياتها وطريقة تعاملها بعد أن أصبحت تمارس رياضة كرة السلة، وأنا فخورة بما تقدمه وتمثيلها للسعودية في بطولة بهذا الحجم الكبير.

أم البطل: سعيد فخر لي وسعيدة بنجاحه





أعربت شمسة سعيد عبدالله الشامسي، والدة البطل سعيد هاشل عبدالله، أحد أبطال أصحاب الهمم في الإمارات، عن سعادتها، بعد أن حقق ابنها عدداً من الميداليات للإمارات بمشاركته مع أصحاب الهمم.

قالت شمسة سعيد عبدالله إن سعيد يمارس الرياضة منذ أكثر من 23 عاماً، وهي حياته وعشقه..

وقالت: حضرت مع ابني سعيد كل البطولات التي شارك فيها، سافرت معه إلى أمريكا واليونان وسوريا، وفي كل مرة كان يفرحني بتحقيق إنجاز لوطنه الإمارات، وهذا يجعلني فخورة به أكثر.

وتتذكر شمسة الشامسي أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» هو من أمر بسفر سعيد إلى ألمانيا للعلاج، مما ساهم في تحسنه كثيراً وجعله يشارك في الكثير من البطولات، وأفادت أنه يحبها كثيراً ولا يستطيع أن يفارقها، وأهداها وردة بمناسبة عيد الأم.