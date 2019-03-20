لوف يسكت منتقديه أمام صربيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث المدرب يواكيم لوف عن إسكات منتقديه بعد إبعاد ثلاثة كوادر في منتخب ألمانيا لكرة القدم الذي يواجه صربيا وديا الأربعاء في فولفسبورغ قبل أن يستهل مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

ويأمل لوف الذي وصل متأخرا إلى فولفسبورغ بسبب جراحة في أسنانه هذا الأسبوع، في الانطلاق برحلة التعويض عن سنة 2018 المخيبة التي شهدت توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روسيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 2014، وهبوطه من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.