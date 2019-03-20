ثروت سويلم يطير إلى إسبانيا اليوم لتسلم رئاسة بعثة المنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه اليوم ثروت سويلم المدير التنفيذى باتحاد الكرة إلى إسبانيا، للحاق ببعثة المنتخب الأولمبى هناك كرئيس للبعثة قبل مواجهة أمريكا وهولندا وديًا، وتخلف سويلم عن السفر مع البعثة صباح الأحد الماضى لانشغاله ببعض الملفات المهمة فى مجلس النواب. وتضم بعثة المنتخب الأولمبى فى إسبانيا 25 لاعبًا هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقى وكريم وليد وأكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهرى وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدى وإمام عاشور ورمضان صبحى وناصر منسى وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف فى ألمانيا.

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