شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يجهز أحمد يحيى لخلافة عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى فى تجهيز أحمد يحيى حارس مرمى الفريق للمشاركة بشكل أساسى بعد إصابة زميله عامر عامر مع الفراعنة .

كان عامر عامر قد تعرض للإصابة فى مران المنتخب وكشفت الأشعة التى خضع لها الحارس عن إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليقرر الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا إعفاءه من السفر إلى النيجر.

ويقدم عامر عامر صاحب الـ32 عامًا موسمًا رائعًا في الدوري وقد ارتبط اسمه بالرحيل للنادي الأهلي خاصة مع تذبذب أداء لاعبيه محمد الشناوي وشريف إكرامي قبل أن ينجح مسئولو الانتاج الحربى فى تمديد تعاقد الحارس لمدة موسمين.

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ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة إنبي فى الثانى من أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.