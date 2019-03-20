ميسي يغادر تدريبات منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة

أحمد هاني
قال أرتورو بوليان الصحفي في شبكة "تي إن تي سبورتس" إن نجم برشلونة ليونيل ميسي لم يتمكن من إكمال التدريبات التي يخوضها المنتخب الأرجنتيني بسبب الانزعاجات العضلية التي عانى منها.
جاءت شكوى "ميسي"، خلال التدريبات التي يجريها المنتخب الأرجنتيني في العاصمة الاسبانية مدريد اليوم استعدادًا لمواجهة منتخب فنزويلا يوم الجمعة ويوم الثلاثاء مع المغرب في مباريات ودية.
ولكن مشاركة "ميسي" أمام المنتخب الفنزويلي واردة بنسبة كبيرة، فيما لا يعرف بعد إذا كان سيشارك أمام المغرب أمام لا، ولكن هذا غير مرتبط بالانزعاج التي عانى منها اليوم.
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