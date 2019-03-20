الليلة.. الزمالك يواجه المقاولون تحت شعار "لا تعثر قبل القمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد الزمالك المنتشي بالتأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لمواجهة المقاولون العرب في الدوري وعينه على مباراة الأهلي.

ويلعب المقاولون العرب ونظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ6 برصيد 34 نقطة من 24 مباراة.

ونجح الزمالك في حسم موقعة الدور الأول لصالحة بالفوز على المقاولون بنتيجة 2-1.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 13 من شهر مارس الجاري، لكن لجنة المسابقات عادت وقررت التأجيل ليوم 14 بعد الاتفاق مع الزمالك.

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وابدى مسؤولي نادي الزمالك اعتراضهم على خوض المباراة قبل أيام قليلة من مواجهة نصر حسين داي الجزائري بالكونفيدرالية بسبب موقف الفريق، وبعد الفوز على جورماهيا الكيني تم الإعلان عن موعد جديد للمباراة.

واتفق الزمالك مع المقاولون العرب واتحاد الكرة على أن تقام المباراة يوم 20 مارس بدلا من 14، أي بعد مباراة نصر حسين داي حتى يحصل الفريق على راحة كافية قبل المباراة التي تعادل فيها الزمالك سلبيا وتأهل من خلالها لربع نهائي الكونفيدرالية.

ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على بقاء ثلاثي الفريق طارق حامد ومحمود علاء ومحمود عبدالرحيم "جنش" مع الزمالك لخوض مباراة المقاولون والانضمام بعد ذلك لمعسكر المنتخب

ولن يكون تركيز الزمالك فقط في مباراة المقاولون، لكن النظر سيتجه أيضا لمباراة الأهلي المقبلة يوم 30 مارس بعد التوقف الدولي، وهي مؤجلة من الدور الأول في ظل اشتعال المنافسة على اللقب.

الزمالك لا يريد أي نتيجة سلبية خلال لقاء المقاولون، ويريد الحفاظ على فارق الـ4 نقاط مع الأهلي حال فاز على المقاولون العرب قبل القمة، وأي سقوط للزمالك، سيمنح الأهلي فرصة الانقضاض على القمة حال فاز بها في 30 مارس.

وعلى جانب أخر يستهدف المقاولون العرب الاستمرار في المنافسة بقوة على التواجد بالمربع الذهبي للدوري، وصرح محمد عادل المشرف العام على الكرة، وعماد النحاس المدير الفني للفريق بأن الفريق يستهدف المركز الرابع.