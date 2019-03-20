النشرة الرياضية| إقالة ميدو من الوحدة.. وبرج العرب يستضيف القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جاء أمس (الثلاثاء) ملتهبًا حيث بدأ بإقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الوحدة السعودي، مرورا بإعلان استضافة ملعب برج العرب لمباراة القمة، والاستقرار على قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون بالدوري.

رسميا.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق.

"اللجوء للقانون".. أول تعليق من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني المقال من تدريب الوحدة، على قرار إدارة النادي السعودية بإقالته.

رسميًا.. مباراة القمة في برج العرب

أعلن اتحاد الكرة عن جاهزية ملعب برج العرب بالإسكندرية لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك المقررة يوم 30 مارس.

رسميا.. أجيري يستبعد حارس المنتخب للإصابة

قرر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد حارس المرمى عامر عامر من معسكر الفراعنة بعد الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الإثنين.

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جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدا في الدوري الممتاز والتى تقام على استاد بتروسبورت .

كرة طائرة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش ويُتوج بطلا لكأس مصر

توج النادي الأهلي بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة، بعدما تغلب على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة، بالمباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء.

محمد الحنفي حكمًا لمباراة المقاولون والزمالك

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة المقاولون العرب والزمالك في مسابقة الدوري المصري.

رمزي: أجيري استقر على 90% من قوام المنتخب في أمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، استقر على 90% من قوام الفريق في القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019.

الليلة.. الأهلي والزمالك يترقبان منافسيهما الإفريقي.. موعد القرعة والقناة الناقلة

يترقب الأهلي والزمالك منافسيهما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعدما ضمن قطبي الكرة المصرية التأهل إلى ربع نهائي المسابقتين بعد نجاحهما في تصدر المجموعة.