عواد: استمراري في الدوري السعودي مرتبط بتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي المحترف في صفوف نادي الوحدة، إن استمراره في الدوري السعودي مرتبط بتركي آل الشيخ الذي دفع مبلغ مليون ونصف دولار لناديه لاستعارته.

وكان عواد قد خرج على سبيل الإعارة لنادي الوحدة السعودي مطلع الموسم الجاري 2018/2019 على سبيل الإعارة.

وأضاف عواد ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج نمبر وان بفضائية النهار ـ :"تركي آل الشيخ دفع مبلغ كبير لاستعارتي وأشكره على دعمه لي خلال الفترة الماضية وإيمانه بأني من أحد أفضل الحراس في مصر فشكرًا كلمة قليلة عليه لأنه دعمني بشكل كبير الفترة الماضية وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه".

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وأشار حارس نادي الوحدة إلى أن تركي آل الشيخ تولى مؤخرًا الرئاسة الشرفية لناديه لذا يتمنوا إهدائه لقب الكأس عقب التتويج به في أول موسم له معهم.

وأوضح عواد أن الإسماعيلي هو بيته وصاحب قرار عودته لكن لم يتحدث معه أي مسؤول بخصوص عودته حتى الآن، نافيًا وصول أي عرض لضمه من قبل النادي الأهلي خلال الفترة الجارية.

وأتم حديثه بالإشارة إلى إنه يحلم بالاحتراف الأوروبي ولكن لكي يتواجد في دوري محترم ـ كما يصفه ـ لابد أن تكون نسبة مشاركته عالية مع المنتخب وهو أمر غير موجود بالنسبة له.