عواد يتحدث عن إقالة ميدو.. كواليس إصابته.. ووعد ناجي له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي المُعار لصفوف الوحدة السعودي، إنه تفاجأ وزملائه اللاعبين بإقالة أحمد حسام "ميدو"، مشيرًا إلى إنهم يشعرون بالحزن لرحيله.

وكان نادي الوحدة قد أعلن صباح يوم أمس الثلاثاء إقالة مديره الفني أحمد حسام "ميدو".

وأضاف عواد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج نمبر وان بفضائية النهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء :"لم نتمنى أن يرحل ميدو في مثل هذا التوقيت ولكن نتمنى له التوفيق وميدو من أفضل الشخصيات التدريبية التي تعاملت معها في حياتي".

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وتطرق حارس الوحدة إلى إصابته التي تعرض لها خلال الفترة الماضية؛ حيث قال:"شعرت بشد في أحد التدريبات قبل مباراة أُحد وأراحني المدرب قبل أن أعود في المران الرئيسي للمباراة وقبل بدايتها تحدث مع أحمد جمعة لاعب المصري المُعار لأحد ألا يلتحم معي بعنف ففي أول كرة التحم معي أصابني في ذراعي ثم في أخرى شعرت بشد شديد في قدمي ولم استطع استكمال المباراة وخرجت وكنت أتحدث معه أن المباراة بسيطة لا تحتاج لذلك فكان يرد أنه فقط يشعر بالحماس".

وأشار عواد إلى أن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب زاره من قبل وشاهد أدائه وأبدى رضاة بإشادة مدربيه في الوحدة وتواصل معه أكثر من مرة خلال إصابته ولكنه تفاجأ باستبعاده من قائمة المنتخب في معسكره المغلق، منوهًا إلى إنه حصل على وعد بالتواجد في المعسكر النهائي لكأس أمم أفريقيا.

وتابع عواد:"الإصابة جاءت في توقيت صعب علي وعلى الفريق وعطلتني عن المشاركة في مباراتي النصر والهلال.. وميدو قرر عدم المغامرة والدفع بي في مباراة النصر بعد تماثلي للشفاء".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية بالدوري السعودي التي يتمنى تواجدها بمصر ولا تقل عن الدوريات الأوروبية كالتنظيم، التصوير والملاعب وغيرها.