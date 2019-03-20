رمزي: أجيري استقر على 90% من قوام المنتخب في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، استقر على 90% من قوام الفريق في القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال رمزي في تصريحات هاتفية لقناة "إم بي سي مصر" مساء الثاثاء: "أجيري استقر على 80 أو90 % من القوام الأساسي للمنتخب، نشعر براحة بعد ضمان التأهل لكأس الأمم في البطولة التي سنخوضها على أرضنا".

وأضاف: "سيتم إعلان القائمة النهائية بعد شهرين، وبالتالي عندما نرى عناصر جديدة سنرى الصورة بشكل أوسع، وليس معنى أن اللاعبين المستبعدين من معسكر مارس الجاري سيكونوا خارج بطولة كأس الأمم".

وأوضح: "مباراتا النيجر ونيجيريا ستكون فرصة لرؤية بعض العناصر الجديدة التي من الوارد أن يكون لها دور في البطولة الإفريقية بعدما سيلعبون تحت ضغوط مباراة رسمية بحضور جماهيري خاصةً أمام منتخب قوي نيجيريا".

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وتابع: "نريد إعطاء الفرصة للشباب وتحضير اللاعبين للفترة المقبلة حتى لو لم يتم اختيارها ضمن القائمة النهائية لكأس الأمم حتى يكتسبون الخبرات وأجواء المعايشة في المعسكرات".

وأتم مدرب المنتخب تصريحاته قائلا: "في الماضي كان ينقصنا التحضير للمستقبل، رغم أن أجيري صرح من قبل أن هؤلاء اللاعبين قد يكون لهم دور إذا أثبتوا وجودهم وأظهروا شخصية اللاعب الدولي المصري فنيًا وبدنيًا".

ويستعد المنتخب المصري حاليا لمواجهة النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم يوم السبت المقبل، وسيعقبها مباراة ودية أمام نيجيريا في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

ومن المقرر أن تحتضن مصر النسخة المقبلة من كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.