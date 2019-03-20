رئيس الزمالك يتوعد الأهلي: الرد في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس نادي الزمالك أن الرد على السباب الذي تعرض له من جماهير الأهلي سيكون في الملعب، خلال مباراة القمة بين الفريقين يوم 30 مارس الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 للدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور" مساء الثلاثاء: "تعرضت أمي للسباب من جماهير الأهلي في المباراة الإفريقية الأخيرة، رغم أن الزمالك لم يكن طرفًا في المباراة".

وأضاف: "تعرضنا لنفس الأمر أمس الإثنين في نهائي كأس مصر لكرة السلة بين الأهلي والجزيرة".

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وتابع: "كنت أتمنى من محمود الخطيب (رئيس الأهلي) أن يترك الملعب بعد سماع هتافات جماهير الأهلي"، واسترسل حديثه محذرًا: "بلاش الزمالك".

وأتم موجها رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "لا تردوا السباب، أغلقت مصنع قلة الأدب، الرد سيكون في الملعب، مع العلم أنني أفرغت مدرجا كاملا عندما توجهت الجماهير بالسباب إلى محمود الخطيب وصالح سليم".

جدير بالذكر أن الزمالك، الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء بالأسبوع الـ25، يتصدر الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 22 لقاء.