إيهاب لهيطة: معسكر داخل مصر استعدادا لكأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أنه لا توجد نية لإقامة معسكر خارجي للإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر أن تقام في مصر الصيف المقبل.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية:" قررنا أن يكون معسكر الاستعداد لأمم أفريقيا داخل مصر".

وأضاف، أن المعسكر الحالي يحاول المدرب خافيير أجيري التعرف على مستوى الوجوه الجديدة داخل المنتخب.

Advertisements

وأوضح، أنه حتى الآن لم يقرر الجهاز الفني أسماء المنتخبات التي سيواجهها وديا قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019.

وأشار لهيطة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر ينتظر قرعة أمم أفريقيا المقرر لها 12 إبريل للاتفاق على أسماء المنتخبات المقرر مواجهتها وديًا.

وأتم مدير المنتخب تصريحاته:" بعد القرعة سنحدد المنتخبات التي سنواجهها، ونفكر في أن تكون المباريات الودية مواجهتين أو ثلاثة قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019".