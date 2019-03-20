انضمام هذا الرباعي المحترف لتدريبات منتخب مصر ببرج العرب

انضم الرباعي المحترف محمد النني وعمرو وردة وأحمد حسن كوكا وعلي غزال لمعسكر المنتخب المصري ببرج العرب. ويستعد الفراعنة لمواجهة النيجر 23مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ثم تطير البعثة إلى نيجيريا لمواجهة النسور وديا يوم 26 من الشهر ذاته.

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