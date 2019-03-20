أبدى حارس المرمى الإسباني، إيكر كاسياس، الفائز بكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده، رغبته في مواصلة اللعب حتى الأربعين، وانهاء مسيرته في صفوف فريقه الحالي بورتو البرتغالي.
قال كاسياس في تصريحات تلفزيونية: “سأجدد عقدي على الأرجح هذا الأسبوع حتى عمر الأربعين، سأبلغ 38 من عمري قريباً، وأغلب الظن بأني سأنهي مسيرتي في صفوف بورتو”.
وكشف كاسياس ما قاله له رئيس النادي البرتغالي أنطونيو بينتو دا كوستا: “لا أريدك أن تبقى لمدة عام فحسب، بل حتى عمر الأربعين”.
وتابع كاسياس لموقع النادي الرسمي: “إذا نجحت في القتال الى جانب زملائي لبلوغ أهداف الفريق فلا مشكلة لدي في مواصلة اللعب، لأني مدين لهذه المدينة ولنادي بورتو”.
كانت هذه تفاصيل خبر كاسياس يحدد موعد اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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