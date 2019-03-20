بعد إقالته من منصبه.. هكذا ودع لاعبي الوحدة السعودي ميدو

حرص لاعبو نادي الوحدة السعودي، على توجيه الشكر للمصري أحمد حسام “ميدو”، الذي تمت إقالته بعد الفترة التي قضاها معهم.

كانت إدارة الوحدة السعودي قررت إقالة ميدو، بعد إساءته لأحد متابعيه على تويتر، بعدما طالبه بالاستقالة من منصبه خلال الفترة المقبلة.

وكتب حارس مرمى الوحدة، محمد عواد، عبرحسابه على تويتر: “شكراً ميدو أفضل من تعاملت معه في حياتي، وحاصل على أفضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في أفضل دوري في المنطقة هذا الموسم، كل التوفيق لك في رحلتك المقبلة”.

كما نشر لاعب الفريق صالح العمري تغريدة أخرى قال فيها: “شكراً على كل ماقدمته للفريق، كل التوفيق لك في مشوارك المقبل ياكابتن”.

ويحتل الوحدة المركز 6 برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.