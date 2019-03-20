فيديريكو برناردسكي: إيقاف كريستيانو سيكون نوعاً من الجنون

اعتبر ظهير يوفنتوس الإيطالي، فيديريكو برناردسكي، اليوم الثلاثاء، أن معاقبة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإيقاف، بسبب احتفاله غير اللائق عقب إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني من دور 16 في نهائي دوري الأبطال سيكون “نوعاً من الجنون”.
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تحقيقاً ليدرس توقيع عقوبة إيقاف محتملة بعد احتفال كريستيانو غير اللائق بعد الفوز 3-0، تكفل بتسجيلها في مرمى أتلتيكو ليقصيه من البطولة.
وقال برناردسكي في تصريحات من معسكر إيطاليا: “مسألة العقوبة لا يحب التعليق عليها، أظن أنها لا تستحق الحديث عنها، معاقبة كريستيانو ستكون نوعاً من الجنون، مجرد احتفال”.
وأضاف اللاعب: “أعتقد أن كل الأمور ستنتهي على خير في النهاية، على الأقل بالنسبة لنا”.
يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين برناردسكي وكريستيانو منذ انتقال الأخير إلى يوفنتوس.
واختتم: “سبق وقلتها، بطل مطلق، أثبت هذا في كل الأنحاء، لعب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ودائماً بنفس المستوى؟، ما الذي يمكنني قوله أكثر مما يقوله بنفسه في الملعب”.
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