اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي ستقام في السابعة مساء غدٍ الأربعاء ضمن مؤجلات العرب، التي ستقام في السابعة مساء غدٍ الأربعاء ضمن مؤجلاتالجولة الـ25 لبطولة الدوري. يعاون الحنفي كلًا من: أحمد نوفل وسامي هلهل، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكلًا من طارق سامي وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

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