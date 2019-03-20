تسعة دول تتقدم لتنظيمكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

أرسلت تسع دول ملفاتها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل تنظيم كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2023.
وضمت قائمة الدولة التي ترغب في استضافة مونديال السيدات لعام 2023 كلًا من،استراليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل وبوليفيا واليابان ونيوزلندا وجنوب إفريقيا وكولمبيا، وتعد هذه أطول قائمة لدول ترغب في استضافة هذا الحدث منذ أول مسابقة في
وأعلن "فيفا" أن عملية التصويت لاختيار الدولة المنظمة سيكون شفافًا وعادلًا، كما أنه سيتم نشر جميع المشاريع على الموقع الرسمي للفيفا في أكتوبر 2019.
جدير بالذكر أن النسخة الثامنة من كأس العالم لكرة القدم للسيدات سيقام في يونيو المقبل وتستضيفه دولة فرنسا.
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