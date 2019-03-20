لاعب طائرة الأهلي: قادرين على التتويج بكل البطولات

أهدي محمود رؤوف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، بطولة كأس مصر إلى الإدارة والجماهير، اللذان لم يبتعدا عن الفريق طيلة الفترة الماضية، بل حرصا على دعم اللاعبين بقوة من أجل حصد البطولات.

وقال رؤوف، إن لاعبي الأهلي

من بطولة إلى أخرى يؤكد على تحملهم المسئولية، وعلى قدرتهم على تحقيق تطلعات الجماهير، والسير بخطوات ثابته نحو الوصول إلى منصات التتويج.

وشدد لاعب الأهلي، على أن الفريق توج ببطولة غالية، ويأمل

أن تستمر إنجازات الطائرة على المستوى المحلي، من خلال التتويج ببطولة الدوري العام، والفوز بلقب البطولة الإفريقية وكل البطولات التي يشارك بها الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز علي طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي بطولة كأس مصر بثلاثة أشواط دون مقابل. وتوج الفريق رسميًا ببطولة الكأس.