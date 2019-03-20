التقي مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس مصطفي مغاوري مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بالحاج عيسى علي كرار رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو رماد والحاج طاهر علي الطاهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب حلايب.

تقدم صبحي بالتحية للسادة رؤساء مجالس الشباب وتمني التوفيق في إدارة مركز الشباب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تساند كل مراكز الشباب على

وتوجه السادة رؤساء مجالس الإدارة بالدعوة للوزير لزيارة محافظة البحر الأحمر وعمل جولة في المحافظة لتفقد مراكز الشباب على الطبيعة والوقوف علي الأنشطة والفعاليات التي تقيمها مراكز الشباب لخدمة أبناء المحافظة.

شباب أبو رماد والحاج طاهر علي الطاهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب حلايب.تقدم صبحي بالتحية للسادة رؤساء مجالس الشباب وتمني التوفيق في إدارة مركز الشباب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تساند كل مراكز الشباب علىمستوي الجمهورية للارتقاء بالبنية التحتية وأيضا تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تخدم أبناء المحافظات والتي تهدف إلي الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.وتوجه السادة رؤساء مجالس الإدارة بالدعوة للوزير لزيارة محافظة البحر الأحمر وعمل جولة في المحافظة لتفقد مراكز الشباب على الطبيعة والوقوف علي الأنشطة والفعاليات التي تقيمها مراكز الشباب لخدمة أبناء المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تدعم الأنشطة الرياضية في محافظة البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.