إبراهيموفيتش : هدفي في انجلترا الأجمل في مسيرتي

تحدث الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس الأمريكي عن أفضل أهدافه التي سجلها خلال مسيرته الكروية.
وقال إبراهيموفيتش خلال مقابلة مع صحيفة ميرور الإنجليزية، "هدفي الأفضل كان أمام منتخب انجلترا، وذلك لأنهم ظنوا أنهم يعرفونني لكن الأمر لم يكن كذلك بعد هذا الهدف الرائع ضدمنتخبهم".
وتابع "الصحفيين الإنجليز كانوا يتهكمون عليّ ويقولون أنني أظن نفسي شيئًا مهمًا، كما أنهم سخروا من شعري الطويل".
وأضاف " كنت اعتبر ذلك دافعًا لي كي أبذل مجهودًا اكثر داخل الملعب".
وتطرق في الحديث عن فترة لعبه
الجدير بالذكر أن زلاتان قد سجل هدفه الشهير في المباراة التي انتهت بفوز السويد بأربعة أهداف مقابل هدفين.
شاهد هدف زلاتان إبراهيموفيتش امام منتخب انجلترا :
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