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رئيس قرطاج التونسي يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة أفريقيا

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أشاد خالد بن عمر، رئيس نادي قرطاج التونسي، بتنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»، التي تجري فعالياتها بالنادي حتى يوم 26 من مارس.

وقال بن عمور: «الأهلي نظم حفل افتتاح مميز للغاية، وبصورة مبهرة للجميع. وكل ما يتعلق بالبطولة بشكل

عام يدعو إلى الفخر. وهذا ليس بجديد على النادي الأهلي، أحد أعرق الأندية في القارة السمراء.»

وأضاف رئيس نادي قرطاج التونسي، خلال حديثه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي ورئيس

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اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»، على هامش لقاء قرطاج التونسي مع فريق «DGSP» الكونغولي، أن الأهلي صعّبَ من مهمة الفرق التونسية كثيرًا في عملية تنظيم أي بطولة مماثلة، مؤكدًا على ضرورة عمل بروتوكول تعاون بين قرطاج التونسي والأهلي في الكرة الطائرة للسيدات، للاستفادة من عراقة الأهلي في المجالات شتى.
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