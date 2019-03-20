رياضة | مدرب الأهلي: جميع المباريات المقبلة صعبة وكل مرحلة ولها استراتيجية خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: جميع المباريات المقبلة صعبة وكل مرحلة ولها استراتيجية خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة جميع المباريات المقبلة للفريق الأحمر، سواء في مسابقة الدوري الممتاز، أو دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية :"جميع المباريات المقبلة صعبة للغاية سواء في إفريقا أو الدوري الممتاز"

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وتابع "عادة في النادي الأهلي نخوض مرحلة بمرحلة ثم نفكر في الخطوة المقبلة، لأن كل خطوة تختلف عن الأولى ولها استراتيجية مختلفة".

وأتم "تركيزنا حاليا عودة لاعبي المنتخب سالمين بعد المشاركة في المباراتين، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الأوليمبي، قبل أن ينضموا للتدريبات الجماعية استعدادا للزمالك".