رياضة | مدرب المنتخب يفجر مفاجأة عن وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب يفجر مفاجأة عن وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني بأن عمرو السولية نجم المنتخب الوطني سيكون قائدا للمنتخب في المعسكر الحالي وأكد أنه لم يتم استبعاد محمود كهربا ورمضان صبحي ووليد سليمان.

وقال رمزي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " لو كنت لاعباً حتى الآن كان سيكون سعري مليون جنيه واستقررنا على 90% من تشكيل المنتخب في بطولة أمم أفريقيا وسنضع العناصر الجديدة تحت ضغوط خصوصًا الضغط الجماهيري لأنهم يخوضون مباريات الدوري بدون جمهور لأن شخصية اللاعب الدولي مهمة".

وأضاف :"لم نستبعد كهربا ورمضان صبحي من المنتخب نهائياً ومازال أمامنا شهرين لوضع القائمة النهائية للمنتخب ومن الوارد حدوث تغيير في أسماء اللاعبين المنضمين حتى موعد البطولة".

Advertisements

وتابع :"عمرو السولية هو قائد المنتخب لأنه أقدم لاعب شارك مع المنتخب والمحمدي وحجازي من أقدم اللاعبين في المنتخب وسيقودون المنتخب في حالة انضمامهم للقائمة النهائية للمنتخب".

واختتم رمزي تصريحاته قائلاً :"وليد سليمان لاعب كبير ومميز وأتمنى تعافيه من الإصابة وإذا لم يكن مصاباً كان سينضم للمعسكر الحالي للمنتخب لأن هدفنا الفوز بالبطولة".