رياضة | موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

Advertisements

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يتصدر ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.