رياضة | نجم ليفربول يغازل زيدان بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يغازل زيدان بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن مثله الأعلي في كرة القدم، وحياته بشكل عام.

وقال "صلاح" في تصريحات تليفزيونية: " مثلي الأعلي في كرة القدم زيدان ورونالدو وتوتي، واللعب معهم ومشاهدتهم كان حلم بالنسبة لي وكنت سعيد باللعب بجانب توتي في روما".

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وأضاف: " كل شخص ناجح بالنسبة لي مثل أعلي واحرص على الحصول علي أفضل مميزاته".

وأتم تصريحاته: " رغبتي في التعلم والتطور أجبرتني على حب القراءة".