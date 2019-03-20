رياضة | محمد صلاح: مستعد للتضحية بحلمي من أجل جمهور ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: مستعد للتضحية بحلمي من أجل جمهور ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن البطولة الأهم بالنسبة له والذي يتمنى التتويج بها مع الفريق الإنجليزي. وقال "صلاح" في تصريحات تليفزيونية: " بالنسبة لي حلمي التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا". Advertisements وأضاف: "أما جمهور ليفربول يحلم بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لذلك أنا مستعد للتضحية بحلمي من أجل تحقيق حلمهم". ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.

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