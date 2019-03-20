رياضة | عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة نارية إلى عملاق الكرة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة نارية إلى عملاق الكرة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي مع فريق مانشستر سيتي.

وقال "صلاح" في تصريحات تليفزيونية: " المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي صعبة للغاية، ولكننا نؤمن بتحقيق لقب البطولة في النهاية".

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وأضاف: " نركز في تحقيق الفوز في مبارياتنا المتبقية بالدوري الإنجليزي وانتظار تعثر المنافس من أجل التتويج بلقب الدوري الانجليزي".

وأتم تصريحاته: " إيمانا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم أمر مفروغ منه وسوف نسعي لتحقيق ذلك بكل اصرار حتي آخر لحظة".