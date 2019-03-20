رياضة | بنك الاسكندرية: شراكتنا مع "صلاح" الأهم بالنسبة لنا .. وهذا سبب اختياره!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك الاسكندرية: شراكتنا مع "صلاح" الأهم بالنسبة لنا .. وهذا سبب اختياره! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية، أن الشراكة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي هي الأهم بالنسبة للبنك في الفترة الماضية.

وقال "لقمان" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر فضائية "النهار": " شراكتنا مع محمد صلاح الأهم بالنسبة لبنك الأسكندرية خلال الفترة الماضية".

وأضاف: " علاقتنا مع ليفربول بدأت منذ عام 2017، وقمنا بعمل بطاقات ماستر كارد ليفربول في أبريل لعام 2018 وحققت نجاحًا غير مسبوق".

وتابع: " عشق المصريين لمحمد صلاح السبب الرئيسي في نجاح بطاقات ماستر كارد ليفربول".

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وواصل: " علاقتنا مع محمد صلاح بدأت بعد شراكتنا مع ليفربول، وصلاح بالنسبة لنا رمز وأيقونة للأخلاق والتواضع، وشراكتنا معه جاءت لتكون بمثابة رسالة لكل شاب مصري أنه يستطيع أن يسير على نهج "صلاح" ويكون المثل والقدوة لهؤلاء الشباب".

وعن المفاوضات مع "صلاح" قال: " مفاوضاتنا مع محمد صلاح استغرقت 4 أشهر قبل إتمام شراكتنا معه، وتواصلنا في البداية مع رامي عباس وكيل اللاعب قبل نشر صور "صلاح".

وأتم تصريحاته: " في البداية المفاوضات جاءت صارمة من جانب محمد صلاح ووكيل أعماله، ولكن بعدما لمسوا مدي الاحترافية في التعامل من جانبنا أبدي اللاعب مرونة كبيرة في المفاوضات قبل أن تتم الشراكة بشكل رسمي".

شهد الأسبوع الماضى توقيع بنك الإسكندرية اتفاقية شراكة جديدة مع الفرعون المصرى محمد صلاح، حيث تتضمن الاتفاقية أن يصبح "صلاح" سفيراً رسمياً للبنك، وذلك بهدف دعم ونشر ثقافة الشمول المالى فى مصر.