رياضة | كيف يرى محمد صلاح نفسه بعد 10 سنوات؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يرى محمد صلاح نفسه بعد 10 سنوات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجاب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن سؤال " كيف يرى نفسه بعد 10 سنوات"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان شراكته مع بنك الاسكندرية.

وقال "صلاح" في تصريحات تليفزيونية: " منذ بدأت ممارسة كرة القدم وكنت أرغب في الوصول دائمًا لأعلي مكانة ممكن أن أحققها في حياتي".

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وأضاف: " طموحي كل عام يتجدد وسعيد بتقييم الناس لي، ولا أعلم أين سأكون بعد 10 سنوات، ولكن بالتأكيد سوف أكون في مكانة أفضل مما وصلت إليه الآن .. وقد أكون لا أزال أمارس كرة القدم".

وأتم: " راض تمامًا عما حققته حتي الآن، وسوف أسعي لتحقيق الأفضل في المستقبل".