رياضة | عاجل.. تصريح ناري من مدرب الأهلي قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح ناري من مدرب الأهلي قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تُجرى مراسمها غدا الأربعاء.

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا كأول المجموعة بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وأضاف "عندما تصعد من دوري المجموعات نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة، فنحن قطعنا شوطا قليلا بالنظر إلى البطولة".

وتابع "دور المجموعات يمثل 30% من مشوار البطولة، والباقي في الأدوار المقبلة".

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وأضاف "الثلاث فرق المرشحة لمواجهتنا على مسافة واحدة، ففي السنوات الأخيرة نجد أن هناك مفاجأت كبيرة حدثت ونجد أن فريقا لم يكن مرشحا متواجد في المربع الذهب وعلى سبيل المثال أول غسطس الأنجولي".

وأوضح "سنتعامل مع الفريق الذي سنواجه بجدية كبيرة، سواء صن داونز الجنوب إفريقي أو حوريا كوناكري الذي واجهنا الموسم الماضي وهو فريق عنيد جدا في ملعبه، ثم شباب قسطنطينه، وهو فريق مميز في الكرة الجزائرية".

وأردف "بطولة إفريقيا نواجه فيها بعض الصعوبات مثل الملاعب أو السفر الطويل، أو نسبة الرطوبة تكون عالية، لكن النادي الأهلي تعود على ذلك".

وأتم "علينا الانتظار لما ستسفر عنه القرعة ونعيش مرحلة بمرحلة، فالدور المقبل مختلف تماما عن دور المجموعات فمن خلال الدور ربع النهائي تلعب مباراتين فقط وهما سيحددان المتأهل للدور نصف النهائي".