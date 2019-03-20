رياضة | غدا.. افتتاح الملتقي العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. افتتاح الملتقي العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مساء اليوم، البروفة النهائية لحفل افتتاح الملتقي العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي القدرات الخاصة "هدف واحد .. حلم واحد"، والتي ينظمها الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمسرح الجلاء.

وقالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري، إن حفل الافتتاح سينطلق غدا فى تمام الثامنة مساء، وينقل على الهواء مباشرة، ويتضمن أوبريت "حلم الصبية" من بطولة الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم والإعلامي شريف مدكور مع لاعبي الاتحاد، وهو عبارة عن دمج بين أوبريت "الليلة الكبيرة" وأغنية "البنت لسه صغيرة"، و"جواب حبيبي" للفنانة ليلى مراد، حيث تدور أحداثه عن عروسة ماريونيت تمردت على حياتها، وقررت أن تختلط بالناس وتعيش معهم حياتهم، لكنها تصطدم بالواقع وتفاجأ بوجود الشر في بعض الناس، وتقرر العودة إلى حياتها الأصلية، وهو من إخراج الفنان شريف صبحى وتدريب حسن شحاتة.

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وأضافت "يشارك في الاحتفالية الفنان إيمان البحر درويش بعدد من الاغاني الوطنية، وأوركسترا الشباب والرياضة بالإضافة لعدد من ذوي الإعاقة".

يقام الملتقي في الفترة من ٢٠ إلي ٢٧ مارس الجاري ويتضمن مسابقات في الفنون المختلفة وهى الأفلام القصيرة، التصوير الضوئي، الأشغال الفنية، التصوير الزيتي، وورش عمل عن الرياضة وتهذيب السلوك، ودور الفن والسينما في تشكيل عقول ووجدان ذوي الإعاقة،